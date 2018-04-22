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Жёны и подруги хоккеистов «Ак Барса» выходят на лёд
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Жёны и подруги хоккеистов «Ак Барса» выходят на лёд 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Казанский «Ак Барс» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги оказался сильнее московского ЦСКА. Хозяева победили со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) и выиграли финальную серию со счётом 4-1.
Казанский клуб стал трёхкратным обладателем кубка Гагарина. Нападающие казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу и Станислав Галиев стали лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ сезона-2017/18 соответственно. Данис Зарипов стал единственным в истории пятикратным обладателем кубка Гагарина.
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