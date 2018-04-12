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Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
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Уход Знарка из хоккейной сборной связали с обидой за неподаренный BMW 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Одной из главных причин ухода Олега Знарка с поста главного тренера сборной России по хоккею назвали недовольство специалиста тем, что BMW за победу на Олимпиаде в Пхенчхане достались только хоккеистам. Об этом сообщает «Бизнес Online».
По версии источника издания, Знарок вступил в конфликт с руководством сборной после выступления российской команды на Олимпиаде в Южной Корее. 55-летний специалист остался недоволен тем фактом, что автомобили BMW за победу в турнире получили только хоккеисты, а не члены тренерского штаба.
Ранее 12 апреля стало известно, что Знарок покинет пост главного тренера национальной сборной, который занимал с апреля 2014 года. Специалист дважды приводил команду к первому месту чемпионата мира.
В финале хоккейного турнира Олимпиады российская команда под руководством Знарка оказалась сильнее сборной Германии. Финальный матч закончился со счетом 4:3 в пользу россиян.
Российские спортсмены, завоевавшие золото на Играх в Пхенчхане, получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали обладателями BMW X4. Всего ключей от победных автомобилей получили 46 олимпийцев.
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