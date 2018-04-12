Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW

Уход Знарка из хоккейной сборной связали с обидой за неподаренный BMW

Одной из главных причин ухода Олега Знарка с поста главного тренера сборной России по хоккею назвали недовольство специалиста тем, что BMW за победу на Олимпиаде в Пхенчхане достались только хоккеистам. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По версии источника издания, Знарок вступил в конфликт с руководством сборной после выступления российской команды на Олимпиаде в Южной Корее. 55-летний специалист остался недоволен тем фактом, что автомобили BMW за победу в турнире получили только хоккеисты, а не члены тренерского штаба.

Ранее 12 апреля стало известно, что Знарок покинет пост главного тренера национальной сборной, который занимал с апреля 2014 года. Специалист дважды приводил команду к первому месту чемпионата мира.

В финале хоккейного турнира Олимпиады российская команда под руководством Знарка оказалась сильнее сборной Германии. Финальный матч закончился со счетом 4:3 в пользу россиян.

Российские спортсмены, завоевавшие золото на Играх в Пхенчхане, получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры стали обладателями BMW X4. Всего ключей от победных автомобилей получили 46 олимпийцев.