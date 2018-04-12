СМИ: Знарок потребовал BMW X5 для тренеров сборной России после ОИ-2018

Экс-главный тренер сборной России Олег Знарок покинул команду после конфликта из-за наград, полученных после победы на ОИ-2018. Об этом информирует «Бизнес Online». Знарок выразил недовольство тем, что тренерскому штабу не были подарены автомобили BMW X5, которые получили хоккеисты. Тренер потребовал машины для себя и своих коллег.

Сегодня стало известно об уходе Олега Знарка из сборной России. Временно исполняющим обязанности назначен Илья Воробьев . Знарок будет консультантом на ОИ-2018.

В качестве главного тренера сборной России Знарок выиграл ЧМ-2014 и ОИ-2018. Также при Знарке команда завоевала серебро ЧМ и дважды бронзу.