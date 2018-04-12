Дэйв Хэкстол: «Филадельфия» оказалась в плей-офф во многом благодаря Эллиотту

— Прямо сейчас мои инстинкты говорят, что да. Знаете что, он — наш парень. Во многом благодаря ему наша команда вообще оказалась в плей-офф. Его влияние на атмосферу в нашей раздевалке очень велико, как и доверие, которое мы все к нему испытываем. И это довольно важные факторы, — передает слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Эллиотт пропустил пять шайб после 19 бросков игроков «Пингвинз».

Напомним, Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Пингвинз». Второй матч серии пройдет в субботу, 14 апреля, на PPG Paints Arena в Питтсбурге.