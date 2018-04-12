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В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
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В Федерации хоккея России прокомментировали недовольство Знарка 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: ТАСС
Федерация хоккея России (ФХР) опровергло информацию о том, что главный тренер петербургского СКА Олег Знарок, совмещавший работу в национальной сборной, вступил в конфликт с руководством организации из-за того, что ему и остальным членам тренерского штаба не подарили автомобили BMW за победу на Олимпийских играх 2018 года, передает "РИА Новости".
"Информация о том, что главный тренер национальной сборной Олег Знарок был недоволен распределением олимпийских наград, в частности тем, что членам тренерского штаба не были подарены автомобили, какие государство подарило спортсменам, — в корне не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Ранее издание "Спорт Бизнес Online" сообщило, что Знарок ушел с поста наставника национальной команды из-за того, что ему не подарили автомобиль BMW за победу на Играх в Пхенчхане.
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