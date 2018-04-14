Хоккеисты олимпийской сборной России победили норвежцев в матче Евровызова

ТАСС , 14 апреля. Олимпийская сборная России по хоккею со счетом 2:0 одержала победу над командой Норвегии в матче Евровызова. Встреча прошла в норвежском городе Йёвик.

Второй матч сборных России и Норвегии в Евровызове пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.