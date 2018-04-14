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Хоккеисты олимпийской сборной России победили норвежцев в матче Евровызова
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Хоккеисты олимпийской сборной России победили норвежцев в матче Евровызова 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 14 апреля. Олимпийская сборная России по хоккею со счетом 2:0 одержала победу над командой Норвегии в матче Евровызова. Встреча прошла в норвежском городе Йёвик.
Шайбами отметились Александр Дергачев (26-я минута) и Александр Елесин (38).
Второй матч сборных России и Норвегии в Евровызове пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск.
Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.
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