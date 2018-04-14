Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Норвегию в матче Евровызова

Встреча прошла в норвежском городе Йевик и завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС

Второй матч сборных России и Норвегии в Евровызове пройдет 15 апреля, начало поединка в 16:00 по московскому времени.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (ИИХФ), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Хоккей. Евровызов. Олимпийская сборная России — Норвегия — 2:0