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Эксперт поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф КХЛ
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Эксперт поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф КХЛ 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Член наблюдательного совета московского ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о предстоящем начале финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между московским клубом и казанским «Ак Барсом». Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Градус игры будет высоким. Обе команды знают, как играть в обороне — на пути к финалу они прошли через серьезные трудности, поэтому предстоит тяжелая схватка. Победит тот, кто сможет более стабильно играть в каждом матче независимо от текущего счета и результата", — заявил Федоров.
Ранее нападающий «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
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