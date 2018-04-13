Эксперт поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф КХЛ 

Член наблюдательного совета московского ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о предстоящем начале финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между московским клубом и казанским «Ак Барсом». Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Градус игры будет высоким. Обе команды знают, как играть в обороне — на пути к финалу они прошли через серьезные трудности, поэтому предстоит тяжелая схватка. Победит тот, кто сможет более стабильно играть в каждом матче независимо от текущего счета и результата", — заявил Федоров.
Ранее нападающий «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.