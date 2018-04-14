«Ак Барс» и ЦСКА начинают финальную серию хоккейного Кубка Гагарина

ТАСС , 14 апреля. Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина по хоккею между «Ак Барсом» и ЦСКА стартует в субботу в Казани. Чемпион России и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона определится не позднее 26 апреля, на эту дату запланирован возможный седьмой матч серии до четырех побед одной из команд.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА набрал 124 очка против 100 — у волжан, однако именно «Ак Барс» имеет более высокий посев и преимущество своего льда, так что возможный седьмой матч серии пройдет в Казани. «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, тогда как армейцы остались на Западе вторыми, уступив СКА из Санкт-Петербурга.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина возглавляемый Игорем Никитиным ЦСКА в шести матчах обыграл армейцев с Невы и во второй раз выступит в финале Кубка Гагарина. В 2016 году ЦСКА уступил трофей магнитогорскому «Металлургу», годом ранее завоевав титул чемпиона России, который в сезоне-2014/15 определялся по итогам регулярного чемпионата. При этом ЦСКА остается самым титулованным клубом в истории страны, 32 раза победив в чемпионатах СССР. Однако если не считать локального успеха 2015 года, сильнейшим клубом в стране ЦСКА не становился уже 29 лет.

Полуфинальную серию между двумя армейскими командами называли скрытым финалом, ее победитель стал главным фаворитом турнира. ЦСКА гораздо успешнее волжан выступил на предварительной стадии и уверенно прошел плей-офф, где сначала в четырех дерби обыграл "Спартак" , а затем потерпел по два поражения в сериях с финским «Йокеритом» и СКА.

Главное оружие команды Никитина — надежная игра в обороне. В регулярном чемпионате ЦСКА пропустил меньше всех — 89 шайб в 56 матчах, за 16 матчей плей-офф соперники поразили ворота столичных армейцев 23 раза. В серии со СКА не лучшим образом выступил голкипер Илья Сорокин , но его успешно подменил швед Ларс Юханссон

Без поражений в полуфинале

Казанскому «Ак Барсу» под руководством Зинэтулы Билялетдинова для выхода в финал Кубка Гагарина понадобилось всего 14 матчей, причем в полуфинальной серии с челябинским «Трактором» «Ак Барс» выиграл все четыре встречи. Достаточно легко в пяти матчах в 1/4 финала «Ак Барс» победил и финалиста прошлого сезона — магнитогорский «Металлург». У казанцев, таким образом, было девять дней на подготовку к финалу, тогда как у армейцев — на три дня меньше.

Команды Билялетдинова традиционно показывают свой лучший хоккей именно в плей-офф, хотя нынешний сезон «Ак Барс» в целом проводит очень ровно, успешно действуя в нападении. В матчах за Кубок Гагарина роль лидера взял на себя канадский форвард Джастин Азеведо , который лидирует в споре лучших бомбардиров плей-офф — 21 очко (7 шайб и 14 результативных передач). А к финалу восстановился после травмы самый результативный игрок «Ак Барса» в регулярном чемпионате чех Иржи Секач , который не играл с 23 марта.

Если ни ЦСКА, ни 45-летний наставник команды Игорь Никитин ранее не выигрывали Кубок Гагарина, то «Ак Барс» — один из самых титулованных клубов последнего десятилетия. Казанцы под руководством Билялетдинова выиграли два первых Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах и в случае победы над армейцами станут первыми, кому удалось завоевать Кубок Гагарина трижды. А их 63-летний главный тренер повторит достижение Олега Знарка, который завоевал Кубок Гагарина три раза.

В 1998 и 2006 годах «Ак Барс» выиграл чемпионат России, причем 12 лет назад казанцами также руководил Билялетдинов, который в 2000 году привел к титулу и московское «Динамо». В 2012 году сборная России под руководством Билялетдинова выиграла чемпионат мира.

Первые два матча финальной серии пройдут 14 и 16 апреля на «Татнефть-Арене» в Казани. 18 и 20 апреля команды сыграют в столичном ЛДС ЦСКА. Если понадобится, будут сыграны матчи 22 апреля в Казани, 24 апреля — в Москве и 26 апреля — снова в Казани.

Кубок Гагарина по хоккею разыгрывается с 2009 года. Дважды трофей выиграли «Ак Барс» (2009, 2010), московское «Динамо» (2012, 2013), магнитогорский «Металлург» (2014, 2016) и СКА (2015, 2017). В 2011 году Кубок Гагарина завоевал уфимский «Салават Юлаев».