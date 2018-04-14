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«Ак Барс» переиграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
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«Ак Барс» переиграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей дублем отметился Станислав Галиев. У армейцев шайбой отметился Валерий Ничушкин.
Перед началом встречи состоялось символическое вбрасывание шайбы, которая побывала в космосе.
Счет в серии 1:0 в пользу казанцев. Второй матч пройдет 16 апреля в Казани.
КХЛ. Плей-офф. Кубок Гагарина. Финал "Ак Барс" (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 1:0 — Галиев (Ткачев, Лямкин) — 08:49 1:1 — Ничушкин (Петров, Попов) — 33:59 2:1 — Галиев (Зарипов, Ткачев) — 48:15
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