Экс-тренер СКА поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА Рафаил Ишматов поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Можно ожидать продолжительную серию между «Ак Барсом» и ЦСКА. Есть основания думать, что финал получится затяжным и при этом с малым количеством голов.

Не думаю, что армейцы подойдут к финалу в худшем физическом состоянии из-за сложной серии со СКА. Во-первых, у них было достаточно времени, чтобы перевести дух и восстановиться. А, во-вторых, команда у красно-синих моложе, чем у «Ак Барса», поэтому им будет проще", — заявил Ишматов.