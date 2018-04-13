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Экс-тренер СКА поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина
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Экс-тренер СКА поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА Рафаил Ишматов поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Можно ожидать продолжительную серию между «Ак Барсом» и ЦСКА. Есть основания думать, что финал получится затяжным и при этом с малым количеством голов.
Не думаю, что армейцы подойдут к финалу в худшем физическом состоянии из-за сложной серии со СКА. Во-первых, у них было достаточно времени, чтобы перевести дух и восстановиться. А, во-вторых, команда у красно-синих моложе, чем у «Ак Барса», поэтому им будет проще", — заявил Ишматов.
Ранее нападающий казанского «Ак Барса» Антон Ландер рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА.
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