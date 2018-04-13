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Эксперт: проблематично выделить фаворита в паре «Ак Барс» — ЦСКА
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Эксперт: проблематично выделить фаворита в паре «Ак Барс» — ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА Рафаил Ишматов поделился мнением о предстоящем о предстоящей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Сложно давать какие-то прогнозы на эту серию. Проблематично даже выделить фаворита в этой паре. Наверное, нужно посмотреть хотя бы два первых матча, чтобы делать какие-то выводы.
Вообще составы команд мне кажутся относительно равными. В частности, нападение и оборона и у «Ак Барса», и у ЦСКА примерно на одном уровне. А вратарская линия у армейцев немного сильнее", — заявил Ишматов.
Ранее российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина.
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