Эксперт: проблематично выделить фаворита в паре «Ак Барс» — ЦСКА

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА Рафаил Ишматов поделился мнением о предстоящем о предстоящей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Сложно давать какие-то прогнозы на эту серию. Проблематично даже выделить фаворита в этой паре. Наверное, нужно посмотреть хотя бы два первых матча, чтобы делать какие-то выводы.

Вообще составы команд мне кажутся относительно равными. В частности, нападение и оборона и у «Ак Барса», и у ЦСКА примерно на одном уровне. А вратарская линия у армейцев немного сильнее", — заявил Ишматов.