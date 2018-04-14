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Игроки ЦСКА Капризов и Робинсон не сыграют в первом матче финала Кубка Гагарина
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Игроки ЦСКА Капризов и Робинсон не сыграют в первом матче финала Кубка Гагарина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и защитник Мэт Робинсон не сыграют в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает ТАСС.
"Капризов и Робинсон не сыграют, поскольку они не прилетели в Казань", — сказали в пресс-службе московской команды.
Оба хоккеиста не принимали участие в шестой игре финала Западной конференции с санкт-петербургским СКА (3:2, ОТ). ЦСКА выиграл ту серию со счетом 4:2.
Первый матч финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в Казани 14 апреля. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Кубок Гагарина прибыл в Казань на поезде.
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