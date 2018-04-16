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Кожевников оценил игру обороны «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче финала
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Кожевников оценил игру обороны «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче финала 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в первом матче финала Кубка Гагарина оборона казанского «Ак Барса» переиграла своих визави из московского ЦСКА.
"У ЦСКА молодая команда, которая настроена только на победу и играет с огромной самоотдачей, — цитирует Кожевникова газета «Известия». — Но в первом матче оборона «Ак Барса» переиграла армейцев. В целом игра была достаточно равной, как и ожидалась.
В следующем матче все может сложиться иначе. Москвичам нужно играть в нападение или перестроиться и отдать первый номер казанцам. Однако «Ак Барс» на это не пойдет, они умеют «гасить» матчи".
Ранее Кожевников посоветовал ЦСКА усилить игру в завершающей стадии.
Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
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