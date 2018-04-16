Кожевников оценил игру обороны «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче финала

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в первом матче финала Кубка Гагарина оборона казанского «Ак Барса» переиграла своих визави из московского ЦСКА.

"У ЦСКА молодая команда, которая настроена только на победу и играет с огромной самоотдачей, — цитирует Кожевникова газета «Известия» . — Но в первом матче оборона «Ак Барса» переиграла армейцев. В целом игра была достаточно равной, как и ожидалась.

В следующем матче все может сложиться иначе. Москвичам нужно играть в нападение или перестроиться и отдать первый номер казанцам. Однако «Ак Барс» на это не пойдет, они умеют «гасить» матчи".

Ранее Кожевников посоветовал ЦСКА усилить игру в завершающей стадии.

Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.