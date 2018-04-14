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Кубок Гагарина на поезде отправился в Казань
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Кубок Гагарина на поезде отправился в Казань 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Кубок Гагарина отправился на поезде в Казань, где пройдет первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги передает "Советский спорт" со ссылкой на официальный аккаунт КХЛ в твиттере.
14 апреля «Ак Барс» сыграет с московским ЦСКА. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 17:00 мск.
На пути к финалу ЦСКА одолел московский "Спартак" (4-0 в серии), финский «Йокерит» (4-2) и петербургский СКА (4-2), а «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» (4-1), магнитогорский «Металлург» (4-1) и челябинский «Трактор» (4-0).
Ранее член наблюдательного совета московского ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением о предстоящем начале финальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
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