Тренер: ЦСКА после поражения будет мобилизован во второй игре с «Ак Барсом» 

Известный российский тренер Рафаил Ишматов считает, что московский ЦСКА после первого поражения в финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» будет предельно мобилизован.
"Безусловно, армейцы постараются зацепиться за победу во второй игре, чтобы вернуться в Москву не с пустыми руками, а с выездной победой.
В любом случае я уверен, что дело не закончится четырьмя матчами и серия будет долгой", — цитирует Ишматова газета «Известия».
Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.