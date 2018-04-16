Тренер: ЦСКА после поражения будет мобилизован во второй игре с «Ак Барсом»

Известный российский тренер Рафаил Ишматов считает, что московский ЦСКА после первого поражения в финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» будет предельно мобилизован.

"Безусловно, армейцы постараются зацепиться за победу во второй игре, чтобы вернуться в Москву не с пустыми руками, а с выездной победой.

В любом случае я уверен, что дело не закончится четырьмя матчами и серия будет долгой", — цитирует Ишматова газета «Известия»

Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.