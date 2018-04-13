Кожевников рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина

Российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Команды у Билялетдинова и Никитина очень дисциплинированные, но тренеры не запрещают игрокам импровизировать в нападении. Это будет очень интересное в тактическом плане противостояние", — заявил Кожевников.