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Кожевников рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина
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Кожевников рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Команды у Билялетдинова и Никитина очень дисциплинированные, но тренеры не запрещают игрокам импровизировать в нападении. Это будет очень интересное в тактическом плане противостояние", — заявил Кожевников.
Ранее бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА Рафаил Ишматов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина.
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