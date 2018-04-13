В субботу, 14 апреля, стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой сразятся хоккеисты казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.
Финал, ка и все серии плей-офф Кубка Гагарина, продлится до четырех побед одной из команд.
На пути к финалу казанский «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» (4:1), магнитогорский «Металлург» (4:1) и челябинский «Трактор» (4:0).
ЦСКА в четырех матчах переиграл московский "Спартак", финский «Йокерит» (Хельсинки) (4:2) и санкт-петербургский СКА (4:2).
Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
14 апреля, суббота
17:00 Ак Барс — ЦСКА
16 апреля, понедельник
19:00 Ак Барс — ЦСКА
18 апреля, среда
19:30 ЦСКА — Ак Барс
20 апреля, пятница
19:30 ЦСКА — Ак Барс
22 апреля, воскресенье *
Ак Барс — ЦСКА
24 апреля, вторник *
ЦСКА — Ак Барс
26 апреля, четверг *
Ак Барс — ЦСКА
* — если потребуется.