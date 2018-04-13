Кубок Гагарина КХЛ. Финальная серия. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Расписание, результаты, видео

В субботу, 14 апреля, стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой сразятся хоккеисты казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

Финал, ка и все серии плей-офф Кубка Гагарина, продлится до четырех побед одной из команд.

На пути к финалу казанский «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» (4:1), магнитогорский «Металлург» (4:1) и челябинский «Трактор» (4:0).

ЦСКА в четырех матчах переиграл московский "Спартак" , финский «Йокерит» (Хельсинки) (4:2) и санкт-петербургский СКА (4:2).

Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):

14 апреля, суббота

17:00 Ак Барс — ЦСКА

16 апреля, понедельник

19:00 Ак Барс — ЦСКА

18 апреля, среда

19:30 ЦСКА — Ак Барс

20 апреля, пятница

19:30 ЦСКА — Ак Барс

22 апреля, воскресенье *

Ак Барс — ЦСКА

24 апреля, вторник *

ЦСКА — Ак Барс

26 апреля, четверг *

Ак Барс — ЦСКА

* — если потребуется.