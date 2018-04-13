Ещё
Кубок Гагарина КХЛ. Финальная серия. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Расписание, результаты, видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок Гагарина КХЛ. Финальная серия. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Расписание, результаты, видео 

Российский стадион 56 минут назад
Фото: Российский стадион
В субботу, 14 апреля, стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой сразятся хоккеисты казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.
Финал, ка и все серии плей-офф Кубка Гагарина, продлится до четырех побед одной из команд.
На пути к финалу казанский «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» (4:1), магнитогорский «Металлург» (4:1) и челябинский «Трактор» (4:0).
ЦСКА в четырех матчах переиграл московский "Спартак", финский «Йокерит» (Хельсинки) (4:2) и санкт-петербургский СКА (4:2).
Кубок Гагарина. Финал. «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва). Расписание и результаты (время начала матчей указано московское):
14 апреля, суббота
17:00 Ак Барс — ЦСКА
16 апреля, понедельник
19:00 Ак Барс — ЦСКА
18 апреля, среда
19:30 ЦСКА — Ак Барс
20 апреля, пятница
19:30 ЦСКА — Ак Барс
22 апреля, воскресенье *
Ак Барс — ЦСКА
24 апреля, вторник *
ЦСКА — Ак Барс
26 апреля, четверг *
Ак Барс — ЦСКА
* — если потребуется.
Российский стадион: последние новости
Сегодня Владислав Третьяк будет переизбран главой Федерации хоккея России Стал известен главный тренер сборной Канады по хоккею на ЧМ-2018 в Дании Кубок Гагарина КХЛ. Финальная серия. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА (Москва). Расписание, результаты, видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США57
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение