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Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф НХЛ
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Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.
Во втором матче серии первого раунда с "Нью-Джерси Дэвилз" (5:3) на счету Кучерова три очка (одна шайба и две передачи). "Тампа" ведет в серии со счетом 2:0.
Первой звездой стал форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк, который в победном матче с "Торонто Мэйпл Лифс" (7:3) набрал шесть очков (три гола + три передачи), став самым молодым и 11-м игроком в истории, который сумел набрать шесть очков в матче плей-офф НХЛ.
Замкнул тройку его одноклубник Патрис Бержерон, отметившийся во встрече с "Торонто" четырьмя результативными передачами. "Бостон" ведет в серии со счетом 2-0.
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