Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф НХЛ

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Во втором матче серии первого раунда с "Нью-Джерси Дэвилз" (5:3) на счету Кучерова три очка (одна шайба и две передачи). "Тампа" ведет в серии со счетом 2:0.

Первой звездой стал форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк , который в победном матче с "Торонто Мэйпл Лифс" (7:3) набрал шесть очков (три гола + три передачи), став самым молодым и 11-м игроком в истории, который сумел набрать шесть очков в матче плей-офф НХЛ.