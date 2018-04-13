«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси», Кучеров забросил шайбу в пустые ворота

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.