«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси» в матче Кубка Стэнли 

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашней арене обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2. Об этом сообщает "Советский спорт".
Форвард "Тампы" Ондржей Палат сумел набрать 3 балла (1+2) за результативность и стал самым результативным игроком в составе победителей.
По 2 очка (1+1) в составе хозяев на свой счет записали Тайлер Джонсон и Янни Гурд.
Российский нападающий в составе победителей Никита Кучеров забросил шайбу в пустые ворота.
Счет в серии стал 1-0 в пользу "Лайтнинг".
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) — 5: 2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: 1:0 — Палат (Джонсон, Макдона) — 15:00 (5x5),
2:0 — Джонсон (Палат, Пойнт) — 19:31 (5x5),
3:0 — Гурд (Палат, Джонсон) — 21:54 (5x4),
3:1 — Холл — 33:55 (5x5),
3:2 — Зейджак (Холл, Батчер) — 49:35 (5x4),
4:2 — Киллорн (Гурд) — 52:14 (5x5),
5:2 — Кучеров (Стэмкос) — 58:48 (en)