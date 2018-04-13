«Тампа-Бэй» обыграл «Нью-Джерси» в матче Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашней арене обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли со счетом 5:2. Об этом сообщает "Советский спорт".

Форвард "Тампы" Ондржей Палат сумел набрать 3 балла (1+2) за результативность и стал самым результативным игроком в составе победителей.

По 2 очка (1+1) в составе хозяев на свой счет записали Тайлер Джонсон и Янни Гурд.

Российский нападающий в составе победителей Никита Кучеров забросил шайбу в пустые ворота.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Лайтнинг".

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) — 5: 2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: 1:0 — Палат (Джонсон, Макдона) — 15:00 (5x5),

2:0 — Джонсон (Палат, Пойнт) — 19:31 (5x5),

3:0 — Гурд (Палат, Джонсон) — 21:54 (5x4),

3:1 — Холл — 33:55 (5x5),

3:2 — Зейджак (Холл, Батчер) — 49:35 (5x4),

4:2 — Киллорн (Гурд) — 52:14 (5x5),

5:2 — Кучеров (Стэмкос) — 58:48 (en)