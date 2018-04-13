«Колорадо» потерпел поражение от «Нэшвилла» в матче Кубка Стэнли 

«Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 5:2 в первом матче первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей голами отличились Остин Уотсон, Крэг Смит и Колтон Сиссонс, а также Филип Форсберг, который оформил дубль. У гостей шайбы забросили Никита Задоров и Блейк Комо.
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Запад. 1-й матч
Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — Колорадо Эвеланш (Денвер) — 5: 2 (0:1, 2:1, 3:0)
0:1 — Задоров (Рантанен, Маккиннон) — 06:36 (5x5),
1:1 — Уотсон (Сиссонс, Джохансен) — 23:16 (5x5),
1:2 — Комо (Сёдерберг, Ньето) — 24:51 (5x5),
2:2 — Смит (Джохансен) — 28:50 (5x4),
3:2 — Форсберг (Йози, Арвидссон) — 46:08 (5x5),
4:2 — Форсберг — 52:10 (5x5),
5:2 — Сиссонс (Уотсон) — 58:03 (en)