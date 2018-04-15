«Колорадо» в стартовых матчах плей-офф повторил достижение «Бостона»

«Колорадо Эвеланш» в первых двух матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» повторил рекорд, забросив с двух первых бросков. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В первом матче на седьмой минуте отличился россиянин Никита Задоров , а во второй игре — Габиэль Бурк на третьей минуте.

В последний раз подобное достижение покорялось «Бостон Брюинз» в сезоне-2012/13, когда они смогли отличиться подобным образом во втором и третьем матче финала конференции.

Оба поединка выиграл «Нэшвилл» и повел в серии до четырех побед со счетом 2:0.