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«Колорадо» в стартовых матчах плей-офф повторил достижение «Бостона»
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«Колорадо» в стартовых матчах плей-офф повторил достижение «Бостона» 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Twitter «Колорадо Эвеланш»
«Колорадо Эвеланш» в первых двух матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» повторил рекорд, забросив с двух первых бросков. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
В первом матче на седьмой минуте отличился россиянин Никита Задоров, а во второй игре — Габиэль Бурк на третьей минуте.
В последний раз подобное достижение покорялось «Бостон Брюинз» в сезоне-2012/13, когда они смогли отличиться подобным образом во втором и третьем матче финала конференции.
Оба поединка выиграл «Нэшвилл» и повел в серии до четырех побед со счетом 2:0.
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