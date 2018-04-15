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НХЛ. Голевая передача Задорова не спасла «Колорадо» от второго поражения «Нэшвиллу»
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НХЛ. Голевая передача Задорова не спасла «Колорадо» от второго поражения «Нэшвиллу» 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» во втором матче на своем льду снова обыграл «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (22-я минута), Виктор Арвидссон (33-я), Райан Джохансен (37-я), Остин Уотсон (48-я) и Райан Хартман (59-я). У гостей отличились Габриэль Бурк (3-я), Натан Маккиннон (38-я), Габриэль Ландеског (50-я) и Александр Керфут (60-я). Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.
Победители регулярного чемпионата «Предаторз» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет в ночь на 17 апреля в Денвере.
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