НХЛ. Голевая передача Задорова не спасла «Колорадо» от второго поражения «Нэшвиллу»

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» во втором матче на своем льду снова обыграл «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Победители регулярного чемпионата «Предаторз» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет в ночь на 17 апреля в Денвере.