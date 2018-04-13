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Видео: Задоров открыл счет в матче «Нэшвилл» — «Колорадо»
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Видео: Задоров открыл счет в матче «Нэшвилл» — «Колорадо» 

Советский спорт 1 час назад
22-летний россиянин открыл счет в матче на седьмой минуте первого периода. Ему ассистировали Микко Рантанен и Натан Маккиннон.
Таким образом, Задоров набрал 21 (8+13) очко в 78 играх сезона.
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