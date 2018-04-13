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Кузнецов и Панарин чуть не подрались в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (видео)
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Кузнецов и Панарин чуть не подрались в матче «Вашингтон» — «Коламбус» (видео) 

Советский спорт 28 минут назад
Во время игры российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов повздорил со своим соотечественником из «Блю Джекетс» Артемием Панариным.
Советский спорт: последние новости
Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Воробьевым Панарин принес «Коламбусу» волевую победу в Вашингтоне, у Кузнецова дубль Третьяк переизбран на пост президента ФХР
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