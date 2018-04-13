«Коламбус» победил «Вашингтон» благодаря голу Панарина

"Вашингтон Кэпиталз" на домашней площадке уступил "Коламбус Блю Джекетс" в первом матче первого раунда Кубка Стэнли в овертайме со счетом 3:4. Об этом сообщает "Советский спорт".

Автором победной шайбы стал российский форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин , который набрал 3 балла (1+2) за результативность в матче.

В составе хозяев дубль смог оформить Евгений Кузнецов

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 1-й матч

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) — Коламбус Блю Джекетс (Коламбус) — 3: 4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: 1:0 — Кузнецов (Бекстрём, Карлсон) — 17:52 (5x4),

2:0 — Кузнецов (Бекстрем, Карлсон) — 18:21 (5x4),

2:1 — Веннберг (Дженнер, Ванек) — 24:48 (5x5),

2:2 — Ванек (Дюбуа, Панарин) — 41:31 (5x4),

3:2 — Смит-Пелли (Врана, Карлсон) — 45:12 (5x5),

3:3 — Джонс (Панарин, Аткинсон) — 55:34 (5x4),

3:4 — Панарин (Коул, Дюбуа) — 66:02 (5x5)