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Панарин стал вторым в списке бомбардиров плей-офф
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«Вашингтон» победил «Коламбус», Овечкин и Панарин набрали по два очка 

RT на русском 13 апреля 2018
Фото: Официальный сайт НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал гостевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В основное время в составе «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон (26-я минута) и Джон Карлсон (35-я). В обоих случаях ассистентом выступил российский нападающий Александр Овечкин. Решающий гол во втором овертайме на счету Ларса Эллера (90-я).
У «Коламбуса» отличились Пьер-Лук Дубуа (32-я) и Артемий Панарин (45-я). Россиянин также отметился результативной передачей. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 42 из 45 бросков и был признан второй звездой матча.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Коламбуса». Следующая игра пройдёт 19 апреля.
Ранее российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв принял участие в массовой драке в третьем матче в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Девилз».
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