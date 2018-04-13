Никита Задоров впервые в карьере забросил шайбу в плейофф

В первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке принимает «Колорадо Эвеланш» (2:2, идёт 2-й период).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров впервые принимает участие в матче розыгрыша Кубка Стэнли и уже успел отличиться заброшенной шайбой.

В начале первого периода Задоров подключился к быстрой атаке своих партнеров Микко Рантанена Натана Маккиннона , и отличным броском отправил шайбу в ворота.

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