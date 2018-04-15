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«Нэшвилл» повёл 2-0 в серии с «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей
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«Нэшвилл» повёл 2-0 в серии с «Колорадо», Задоров отметился голевой передачей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился второй матч четвертьфинальной серии между «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». «Хищники» на домашней площадке одержали победу со счётом 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) и повели в серии 2-0. Первый матч — 5:2.
Победная шайба в активе форварда «Нэшвилла» Райана Хартмана. Он забросил её при счёте 4:3 в пользу хозяев льда за 1 минуту 9 секунд до финальной сирены.
Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на площадке лишь 9 минут 13 секунд и отметился двумя силовыми приёмами при показателе полезности "-1".
Защитник «Эвеланш» Никита Задоров набрал второе очко в плей-офф, отметившись голевой передачей.
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