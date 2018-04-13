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НХЛ. Гол Задорова не спас «Колорадо» от проигрыша «Нэшвиллу»
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НХЛ. Гол Задорова не спас «Колорадо» от проигрыша «Нэшвиллу» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Нэшвилле сыгран первый матч серии 1/16 финала Стэнли — клубов Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». «Нэшвилл» одержал победу с результатом 5:2 и повел в серии 1:0.
"Лавины" первыми добились успеха — на 7 минуте цели достиг бросок российского защитника Никиты Задорова. Этот год остался единственным в первом периоде. Во второй 20-минутке «хищникам» удалось дважды сравнять счет. На второй перерыв команды ушли при счете 2:2.
Развязка наступила в третьем периоде. Нападающий «Нэшвилла» Филипп Форсберг забросил две шайбы, чем предопределил исход встречи. В конце периода хозяева поразили пустые ворота.
В итоге победа «Нэшвилла» 5:2. Защитник «хищников» Алексей Емелин результативных действий не совершил. Его оппонент Никита Задоров ограничился одной заброшенной шайбой.
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