НХЛ. Гол Задорова не спас «Колорадо» от проигрыша «Нэшвиллу»

В Нэшвилле сыгран первый матч серии 1/16 финала Стэнли — клубов Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». «Нэшвилл» одержал победу с результатом 5:2 и повел в серии 1:0.

"Лавины" первыми добились успеха — на 7 минуте цели достиг бросок российского защитника Никиты Задорова . Этот год остался единственным в первом периоде. Во второй 20-минутке «хищникам» удалось дважды сравнять счет. На второй перерыв команды ушли при счете 2:2.

Развязка наступила в третьем периоде. Нападающий «Нэшвилла» Филипп Форсберг забросил две шайбы, чем предопределил исход встречи. В конце периода хозяева поразили пустые ворота.