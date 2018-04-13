«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 14 апреля

«Ак Барс»

«Ак Барс» в финале Восточной конференции разобрался с «Трактором», разгромив соперника с сухим счетом в серии — 4:0. При этом казанцы затратили на выход в финал всего 14 поединков в трех сериях, отдав соперникам лишь два матча. В первом раунде «Ак Барс» прошел «Амур» (4:1), а затем «Магнитку» (4:1).

Несмотря на то, что «Ак Барс» считается более оборонительной командой, средняя результативность казанцев в плей-офф составляет 2,93 шайбы за матч, что больше чем у ЦСКА, и СКА. Впрочем, соперники у подопечных Зинетулы Билялетдинова были послабее. «Ак Барс» также мало пропускает — всего 1,71 шайбы за матч, что является 3-м показателем в плей-офф, и показывает выше средних результаты в спецбригадах — 19,6% реализации большинства и 85,1% надежности в меньшинстве.

ЦСКА

ЦСКА в финале Западной конференции в шести матчах (4:2) сумел выбить из плей-офф главного претендента на титул — СКА, что стоило команде больших физических и эмоциональных затрат. В итоге на путь ко второму в своей истории финалу Кубка Гагарина москвичи потратили на два матча больше чем «Ак Барс» (16), и имели на три дня отдыха меньше.

ЦСКА прошел СКА благодаря шикарной игре в обороне, хотя в первых трех матчах москвичи искали инструменты, чтобы сдержать атаку соперника. По пропущенным шайбам, лишь 1,44 в среднем за матч, ЦСКА абсолютный лидер плей-офф. Но забрасывают армейцы не так уж много (в среднем 2,38 за матч и 7-й результат), а в большинстве и вовсе играют ужасно. Один из худших показателей в плей-офф — всего 8,9% реализации.

Прогноз

В регулярном чемпионате команды обменялись победами — сначала ЦСКА дома засушил «Ак Барс» 3:0, а затем казанцы взяли реванш на своем льду — 6:4. Соперники славятся своей оборонительной игрой, и вряд ли станут рисковать в первом матче. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,70.