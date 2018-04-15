«Анахайм» после двух домашних матчей уступает 0-2 в серии с «Сан-Хосе»

Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Анахайм Дакс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и проиграл со счётом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). «Сан-Хосе» выиграл обе выездных встречи и повёл в серии 2-0. Первый матч — 0:3.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «уток» Хампус Линдхольм и форвард «акул» Логан Кутюр, набравшие по 2 (1+1) очка. Победная шайба в активе чешского нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла

Третий матч серии пройдет 17 апреля в Сан-Хосе в «Эс-Эй-Пи-центре».