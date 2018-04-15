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«Анахайм» после двух домашних матчей уступает 0-2 в серии с «Сан-Хосе»
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«Анахайм» после двух домашних матчей уступает 0-2 в серии с «Сан-Хосе» 

Чемпионат.com 1 час назад
Во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Анахайм Дакс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и проиграл со счётом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). «Сан-Хосе» выиграл обе выездных встречи и повёл в серии 2-0. Первый матч — 0:3.
Самыми результативными игроками матча стали защитник «уток» Хампус Линдхольм и форвард «акул» Логан Кутюр, набравшие по 2 (1+1) очка. Победная шайба в активе чешского нападающего «Сан-Хосе» Томаша Гертла.
Третий матч серии пройдет 17 апреля в Сан-Хосе в «Эс-Эй-Пи-центре».
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