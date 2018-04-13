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Дубль Кейна помог «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче Кубка Стэнли
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Дубль Кейна помог «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче Кубка Стэнли 

Газета.Ru 49 минут назад
«Сан-Хосе Шаркс» одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Эвендер Кейн, также отличился Брент Бернс. Форвард «акул» Джо Павелски отдал две результативные передачи.
Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил все 25 бросков по своим воротам.
Второй матч между «Анахаймом» и «Сан-Хосе» пройдет 15 апреля.
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч "Анахайм Дакс" (США, Анахайм) — «Сан-Хосе Шаркс» (США, Сан-Хосе) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) 0:1 — Кейн (Павелски, Гертл) — 27:07 (5x3); 0:2 — Кейн (Павелски, Диллон) — 33:51; 0:3 — Бернс (Майер) — 35:15
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