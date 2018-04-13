Дубль Кейна помог «Сан-Хосе» обыграть «Анахайм» в матче Кубка Стэнли

«Сан-Хосе Шаркс» одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Эвендер Кейн, также отличился Брент Бернс . Форвард «акул» Джо Павелски отдал две результативные передачи.

Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил все 25 бросков по своим воротам.

Второй матч между «Анахаймом» и «Сан-Хосе» пройдет 15 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч "Анахайм Дакс" (США, Анахайм) — «Сан-Хосе Шаркс» (США, Сан-Хосе) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) 0:1 — Кейн (Павелски, Гертл) — 27:07 (5x3); 0:2 — Кейн (Павелски, Диллон) — 33:51; 0:3 — Бернс (Майер) — 35:15