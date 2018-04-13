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Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
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Россияне чуть не подрались в НХЛ 

Рамблер 2 часа назад
Российские хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Кузнецов, выступающие в Национальной хоккейной лиге, едва не подрались во время матча Кубка Стэнли, сообщает «Чемпионат».
Сегодня клубы «Коламбус Блю Джекетс», за который играет Панарин, и «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецова провели первый матч первого раунда Кубка Стэнли.
В какой-то момент Кузнецов толкнул Панарина сначала плечом, а затем руками, что не понравилось Панарину, который ударил соотечественника клюшкой в область плеча. Нападающий «Вашингтона» ответил Панарину ударом клюшкой, а тот, в свою очередь, толкнул Кузнецова руками. После этого хоккеисты начали эмоционально обсуждать только что произошедшее, а затем их развел судья.
Матч между «Кэпиталз» и «Блю Джекетс» завершился гостевой победой «Коламбуса» в овертайме со счетом 3:4. Евгений Кузнецов забросил две шайбы, Артемий Панарин — одну, но победную.
В начале марта Евгений Кузнецов повздорил с другим играющим в НХЛ россиянином — Евгением Малкиным. Нападающему «Питтсбург Пингвинз» не понравились слова соотечественника, которые тот произнес во время потасовки Малкина с другим игроком «Вашингтона».
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