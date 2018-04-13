Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ

Россияне чуть не подрались в НХЛ

Сегодня клубы «Коламбус Блю Джекетс», за который играет Панарин, и «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецова провели первый матч первого раунда Кубка Стэнли.

В какой-то момент Кузнецов толкнул Панарина сначала плечом, а затем руками, что не понравилось Панарину, который ударил соотечественника клюшкой в область плеча. Нападающий «Вашингтона» ответил Панарину ударом клюшкой, а тот, в свою очередь, толкнул Кузнецова руками. После этого хоккеисты начали эмоционально обсуждать только что произошедшее, а затем их развел судья.

Матч между «Кэпиталз» и «Блю Джекетс» завершился гостевой победой «Коламбуса» в овертайме со счетом 3:4. Евгений Кузнецов забросил две шайбы, Артемий Панарин — одну, но победную.