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Джон Купер: В плей-офф одна команда не сможет доминировать постоянно
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Джон Купер: В плей-офф одна команда не сможет доминировать постоянно 

Советский спорт 41 минуту назад
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2).
Два очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»
«Команда подготовилась, у нас был план на игру, как и у них, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Их тренер, наверное, скажет, что «Тампа» лучше выполнила свой план в первом периоде, а у них это получилось во втором. Так бывает, когда две команды играют друг против друга в плей-офф.
Тут одна команда не сможет доминировать постоянно, инициатива будет переходить из рук у руки, соперник будет сбивать тебя с темпа. Все зависит от того, как команда решит проблемы».
Напомним, голы в составе «молний» забили Ондржей Палат, Тайлер Джонсон, Янни Гурде, Алекс Киллорн и Никита Кучеров.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Тампе.
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 Ещё 2 источника 
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