Джон Купер: В плей-офф одна команда не сможет доминировать постоянно

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2).

Два очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

«Команда подготовилась, у нас был план на игру, как и у них, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Их тренер, наверное, скажет, что «Тампа» лучше выполнила свой план в первом периоде, а у них это получилось во втором. Так бывает, когда две команды играют друг против друга в плей-офф.

Тут одна команда не сможет доминировать постоянно, инициатива будет переходить из рук у руки, соперник будет сбивать тебя с темпа. Все зависит от того, как команда решит проблемы».

Напомним, голы в составе «молний» забили Ондржей Палат, Тайлер Джонсон , Янни Гурде, Алекс Киллорн и Никита Кучеров.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Тампе.