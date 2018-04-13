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Защитник Леписте продлил контракт с «Йокеритом»
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Защитник Леписте продлил контракт с «Йокеритом» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Защитник Сами Леписте продолжит выступать за команду КХЛ «Йокерит». Об этом сообщает официальный сайт финского клуба. Игрок воспользовался пунктом о продлении контракта на один год, соглашение действует до 30 апреля 2019 года.
В минувшем сезоне 33-летний защитник провел 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 7 шайб и сделал 22 передачи при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока 7 голевых передач в 11 матчах при показателе полезности «+3».
Помимо «Йокерита» Леписте выступал в КХЛ в составе пражского «Лева», «Локомотива», «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева». В общей сложности хоккеист принял участие в 366 матчах, забтив 44 гола и отдав 128 передач.
По итогам сезона финскую коамнду покинет Юкка Ялонен — он вновь возглавит сборную Финляндии. На его место как раз из финской национальной команды придет Лаури Марьямяки.
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