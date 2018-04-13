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Знарка «слили», и за него обидно
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Знарка «слили», и за него обидно. Быстро забыли всё хорошее? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
Есть те, кто будет скучать по Олегу Валерьевичу в сборной и СКА.
Новости последних дней о российском хоккее заставляют в который раз задуматься, в каком. Не прошло и двух месяцев с того момента, как руководство Федерации хоккея России возносило до небес главного тренера сборной, желая работать с ним вплоть до Олимпиады в Пекине, как этот самый специалист стал им не нужен. Его просто вышвырнули из национальной команды, а вдобавок ещё и из базового клуба сборной.

Знарок не знал об увольнении

Можно по-разному относиться к Олегу Знарку: ненавидеть или обожать. Но он точно не заслужил такого увольнения. Вновь переизбранный президент ФХР Владислав Третьяк в четверг днём сообщил журналистам, что на предстоящем чемпионате мира исполняющим обязанности главного тренера будет Илья Воробьёв. Знарок не был в курсе такого поворота события. По окончании сезона для СКА Олег Валерьевич уехал домой в Ригу отдохнуть. Никто из руководства ФХР не потрудился сообщить ему, что в его услугах больше не нуждаются. Что мешало собрать пресс-конференцию, на которой бы официально и красиво объявили об уходе тренера?
Сейчас должность у Знарка номинальная — консультант сборной. Наверное для того, чтобы не платить тренеру компенсацию, ведь контракт действует до конца мая. С его помощником Харийсом Витолиньшем тоже решили не церемониться — он не едет на чемпионат мира, так как его соглашение закончится в конце апреля. Хотя ещё два дня назад Харийс говорил, что это неправда, и в Данию он собирается. Не ожидал, что его так быстро спишут со счетов. Официально уход Знарка завернули в красивую обёртку, мол, тренер «устал». Никто не спорит, что работа в сборной и СКА одновременно — напряжённая, не каждый её выдержит. И Олег Валерьевич действительно не раз говорил, что силы на исходе. При этом он ни разу прямо не заявлял о желании покинуть свой пост. Почему же Знарка «убрали»?

Хам или не хам?

Разговаривала вчера с Вячеславом Быковом, спросила: «Были ли просчёты у Знарка на посту главного тренера сборной?». Бывший тренер национальной команды усмехнулся и ответил: «Сборная выиграла Олимпиаду, что тут ещё говорить?». На мой следующий вопрос: «Помните случай, когда тренера увольняли спустя два месяца после завоевания олимпийского золото?», — он не смог ответить. Можно сколько угодно говорить, что в Пхёнчхане были слабые соперники, но Знарок принёс стране победу на Играх! Впервые за 26 лет! И вы считаете, что это ничто?
Знарок принял сборную в 2014 году после Олимпиады в Сочи и каждый год с чемпионатов мира привозил медали. Золото, серебро, бронза, бронза. И это, видимо, ерунда? На Кубке мира 2016 года сборная тоже не провалилась — вышла в полуфинал, где уступила победителю турнира Канаде.
К главному тренеру могут быть вопросы по игре. Например, по плохому большинству в серии с ЦСКА, по неудачной игре в решающие моменты. Но про это почему-то не любят говорить. Журналисты с радостью переключаются на тему отношения Знарка с прессой.
Да, Олег Валерьевич не любит давать интервью. Его ответы, как правило, односложны и скучны. Кстати, никакой регламент тренер не нарушает: на пресс-конференциях бывает регулярно, а во время турниров сборной вообще отдельно общается с российскими журналистами. Срывается Знарок обычно только когда видит полную некомпетентность. Когда спрашивают о том, не хотел бы он в третьем периоде выпустить Илью Сорокина, в то время как вратарь только что отыграл последние 20 минут. Тут уж любой взбесится. А то, что он не отвечает на прямые вопросы — его право. В конце концов, его обязанность тренировать и приносить результат, а пункта в контракте о том, что нужно всегда интересно говорить, как Джон Купер, у него нет.
Многие журналисты не перестают жаловаться, как они устали от хамства Знарка. Я лично на протяжении двух лет ходила почти на все его пресс-конференции после матчей СКА, встречалась с ним в сборной на чемпионате мира и этапах Евротура, и ни разу не ощутила, чтобы мне хамил главный тренер. Наоборот, запомнился случай на ЧМ в Кёльне, когда на российских представителей СМИ «наехал» сотрудник ИИХФ за видеосъёмку общения со Знарком уже после официальной пресс-конференции. Олег Валерьевич заступился за нас, сказав, что сам со своими журналистами разберётся. Потом эта история пошла в народ.
Я лично и не раз видела, как Знарок общается с болельщиками. Зимой после одного домашнего матча со СКА Олег Валерьевич долгое время раздавал автографы, разговаривал с фанатами, смеялся и шутил.

Команда — это семья

Ещё более показательным является отношение Знарка к своим игрокам. Да, были неприятные истории с Якуповым, Радуловым и Бурдасовым. Но, скорее, это единичные случаи. Олег Валерьевич всегда создает в своей команде семью, и игроки за него встают горой. Даже такие хоккеисты с большим именем и сложным характером, как Илья Ковальчук.
Врезалась в память проникновенная речь Знарка к игрокам в чемпионской раздевалке СКА после завоевания Кубка Гагарина. «Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чём договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю „спасибо“. У нас отличная команда, я вас благодарю», — сказал тренер. И это были самые правильные слова.
То же самое хочется сказать в адрес его помощника Харийса Витолиньша. Всегда любезного с журналистами, приветливого и доброго. После того, как в Магнитогорске СКА взял кубок, журналисты остановили Харийса. Тот согласился на комментарий, и, пока говорил, автобус с командой тронулся. Витолиньш побежал за ним. А ведь не каждый бы остановился тогда.

«Слив»

Почему же тогда поменялся тренерский штаб сборной? Дело не в результатах, тренировках или в чём-то, что относится к хоккею. У Знарка долгое время были напряжённые отношения с руководством СКА и сборной России. После шестого матча с ЦСКА случился конфликт, который и поставил точку в этих отношениях. У босса влияния ведь больше. И это не первый случай, когда расставание с тренером происходит не слишком красиво. Вячеслав Быков после завоевания Кубка Гагарина буквально сбегал из Петербурга, и с тех пор не горит желанием возвращаться не только туда, но и в КХЛ в целом. Нетрудно провести параллель.
Мне редко бывает обидно за посторонних людей. Правда — очень редко! Но такой «слив» Олега Знарка и Харийса Витолиньша не может оставить равнодушным. Все мы люди и заслуживаем человеческого отношения. Расставаться нужно уметь. А ещё нужно быть благодарным. Кажется, некоторые об этом давно забыли.
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