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Мутко обеспокоен сменой тренера сборной по хоккею
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Мутко обеспокоен сменой тренера сборной России по хоккею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о смене главного тренера национальной команды по хоккею.
"На самом деле, такая поспешность иногда настораживает. Когда ключ к решению этого вопроса находится и у руководства клуба, и у руководства ФХР, то это плохо. Как я понимаю, они проводят идею базового клуба, и что если в клубе есть главный тренер, то он должен быть и главным тренером сборной. Это решение самой федерации, но Министерство спорта его еще не рассматривало", — цитирует Мутко ТАСС.
Олег Знарок не будет главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в мае в Дании. Исполняющим обязанности наставника национальной команды назначен Илья Воробьев.
Ранее ФХР прокомментировала информацию о том, что Знарок вступил в конфликт с руководством организации из-за того, что ему и остальным членам тренерского штаба не подарили автомобили за победу на Олимпийских играх 2018 года.
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