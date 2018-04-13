Мутко обеспокоен сменой тренера сборной по хоккею

Мутко обеспокоен сменой тренера сборной России по хоккею

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением о смене главного тренера национальной команды по хоккею.

"На самом деле, такая поспешность иногда настораживает. Когда ключ к решению этого вопроса находится и у руководства клуба, и у руководства ФХР, то это плохо. Как я понимаю, они проводят идею базового клуба, и что если в клубе есть главный тренер, то он должен быть и главным тренером сборной. Это решение самой федерации, но Министерство спорта его еще не рассматривало", — цитирует Мутко ТАСС.

Олег Знарок не будет главным тренером сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в мае в Дании. Исполняющим обязанности наставника национальной команды назначен Илья Воробьев

Ранее ФХР прокомментировала информацию о том, что Знарок вступил в конфликт с руководством организации из-за того, что ему и остальным членам тренерского штаба не подарили автомобили за победу на Олимпийских играх 2018 года.