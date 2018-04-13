«Илья Ковальчук станет звездой в любом клубе НХЛ»

Ковальчук участвовал в пяти Олимпийских играх, в феврале став чемпионом в южнокорейском Пхёнчхане. В 2008 году он забросил победную шайбу в финале чемпионата мира с канадцами, принеся сборной России первый за 15 лет титул. Последние шесть сезонов Ковальчук провел в СКА из Санкт-Петербурга, дважды завоевав Кубок Гагарина, однако принял решение вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где провел 13 лет.

Семнадцатилетний лидер

Форвард стал одним из символов современного российского хоккея и наряду с Александром Овечкиным Евгением Малкиным считался одним из сильнейших российских игроков в НХЛ, представляющих новое поколение, воспитанное уже в постсоветские годы.

Илья Ковальчук — уроженец Твери и воспитанник московского "Спартака" , однако за родной клуб он выступал лишь в высшей лиге — втором по значимости дивизионе отечественного хоккея. В 1999 году «Спартак» покинул элиту, и главный тренер Александр Якушев смело ввел в состав 16-летнего хоккеиста, который забил уже в дебютном матче против «Воронежа». В первом сезоне юный форвард забросил 12 шайб и набрал 75 минут штрафа — Ковальчук отличался задиристостью и не боялся вступать в драки.

Несмотря на громкое имя клуба, «Спартак» не смог с первого захода вернуться в суперлигу — решить задачу удалось лишь весной 2001 года. Возмужавший Ковальчук в 17 лет стал одним из ключевых игроков команды, забросив 39 шайб и поделив по этому показателю лидерство с опытным Дмитрием Гоголевым . Ковальчук также стал лидером юношеской сборной России, которая под руководством Владимира Плющева выиграла чемпионат мира для хоккеистов не старше 18 лет, а спартаковец забросил 11 шайб.

Индивидуальное мастерство нападающего было столь велико, что ему не составляло труда обыгрывать всю команду соперника. Форвард при этом отличался сугубо индивидуальной игрой — в молодости количество голов у него заметно превосходило число результативных передач. Проведя к 18 годам два сезона во взрослом хоккее, Ковальчук был готов к переезду в НХЛ, и в 2001 году он отправился в «Атланту Трэшерз», которая выбрала его под общим первым номером — ранее никому из российских игроков это не удавалось.

Карьера в «Атланте»

Клуб появился в НХЛ лишь в 1999 году и за 12 лет существования только раз сумел пробиться в плей-офф. Ковальчук пять раз забивал в регулярном чемпионате более 40 шайб и дважды — более 50, в 2009 году получил капитанскую нашивку и стал настоящей звездой НХЛ. Однако единственный шанс проявить себя в Кубке Стэнли в 2007 году он не использовал — «Атланта» в четырех матчах проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс», а российский форвард не забил ни одного гола.

Постоянные неудачи «Атланты», впрочем, позволяли игроку приезжать в сборную России. В национальной команде он дебютировал в 18 лет, сыграв по приглашению Вячеслава Фетисова на Олимпийских играх 2002 года, где юный форвард выходил в одном звене со звездами НХЛ Игорем Ларионовым Сергеем Федоровым и выиграл свою первую медаль — бронзовую. Затем были еще две бронзы уже на чемпионатах мира, куда Ковальчук приезжал в ранге едва ли не главной звезды. Однако титул сборная России не могла выиграть с 1993 года, и в неудачах команды постоянно обвиняли легионеров из НХЛ, включая и Ковальчука.

Переломным для сборной и Ковальчука стал чемпионат мира 2008 года, который впервые проходил в Канаде. Поначалу казалось, что форвард вновь проводит не лучший свой турнир — на его счету вплоть до решающей встречи не было заброшенных шайб, хотя впервые с 2002 года команда сумела пробиться в финал. Там-то Ковальчук и сказал свое слово — в матче с канадцами в Квебеке сборная России проигрывала 1:3 и 2:4, однако Илья сравнял счет на 55-й минуте, а затем забросил победную шайбу в овертайме.

Переход в «Нью-Джерси»

Через год знаменитый форвард и сборная России повторили успех уже в Швейцарии, где в финале в Берне также были повержены канадцы — но уже со счетом 2:1. На сей раз Ковальчук в финале не забил, однако за турнир забросил пять шайб и набрал 14 очков, получив приз самому ценному игроку чемпионата мира.

В следующем сезоне россиянин покинул «Атланту» и перешел в «Нью-Джерси Дэвилз». У «Дьяволов» было куда больше, чем у «Дятлов», шансов выиграть Кубок Стэнли, и Ковальчук едва не добился успеха в 2012 году, когда «Нью-Джерси» в финале уступил «Лос-Анджелесу».

В следующем сезоне в НХЛ наступил локаут, во время которого российский игрок выступал за СКА. Вернувшись в «Нью-Джерси», Илья вместе с командой вновь остался без Кубка Стэнли, после чего принял неожиданное решение — в расцвете сил в 30 лет завершить карьеру в НХЛ. Хотя контракт с «Дьяволами» заканчивался лишь в 2025 году, правила позволяли в одностороннем порядке его разорвать.

Звезда СКА В СКА Ковальчук получил статус главной звезды Континентальной хоккейной лиги, зарплату, сопоставимую с американской, и возможности для больших побед — клуб из Санкт-Петербурга дважды сумел выиграть Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах.

Выступление в КХЛ позволило нападающему сыграть и на своих пятых Олимпийских играх — в феврале в Пхёнчхане, куда хоккеисты из НХЛ не приехали. После бронзы в 2002-м Олимпиады приносили российской сборной сплошные разочарования — на турнирах с участием всех сильнейших игроков из НХЛ она оказывалась неконкурентоспособной и оставалась без медалей. В Пхёнчхане наконец было выиграно золото, пусть и под вывеской «команда олимпийских атлетов из России». Ковальчук выступал в ранге ассистента капитана Павла Дацюка и забросил пять шайб в шести матчах.

Клубный сезон Ковальчуку, впрочем, не совсем удался. С 63 очками он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, забросив 31 шайбу, однако в плей-офф выглядел уже не так ярко — всего шесть голов в 15 матчах. В шести полуфинальных матчах с ЦСКА на его счету всего лишь один гол — в заключительном матче серии, который СКА в итоге проиграл (2:3), довольствовавшись бронзовыми медалями.

А после окончания матча в Москве Ковальчук объявил, что вновь попытает силы в НХЛ. Согласно юридическим тонкостям заокеанской лиги, по достижении 35-летнего возраста все ограничения на возвращение хоккеиста в НХЛ снимаются. Так что предстоящий день рождения — не просто очередная и не совсем круглая дата. Она знаменует очередной поворот в карьере Ильи Ковальчука, которому не хватает лишь одного титула — звания обладателя Кубка Стэнли.

"Профессионал с большой буквы"

Известный тренер Вячеслав Быков , возглавлявший сборную России в 2006–2011 годах, положительно оценил решение Ковальчука отправиться за океан. «Уважаю решение Ильи отправиться играть в НХЛ, — отметил специалист в беседе с корреспондентом ТАСС . — Илья по своей натуре чемпион. Это человек, который играет на максимуме. Он завоевал несколько титулов, заработал опыт и уважение в хоккейной среде. На мой взгляд, для любого тренера и любого клуба НХЛ он станет еще одной звездой и надежной опорой».

Специалист считает, что форвард входит в число величайших российских хоккеистов современности. «Нашему русскому хоккею присущи такие талантливые мастера, как Ковальчук. И на мой взгляд, Илья символизирует лучших игроков, что у нас есть в русском хоккее. Таких игроков можно пересчитать по пальцам. Ковальчук, Дацюк, Овечкин, Малкин, Кузнецов. И это показатель нашей русской школы», — сказал Быков.

Тренер также отметил высочайший профессионализм хоккеиста. «Илья — профессионал с большой буквы, мне очень импонируют его человеческие качества, — подчеркнул Быков. — Он прекрасный семьянин. Я знаю его как высококультурного человека, который уважает себя и других людей. Я всегда говорил, что не могу предъявить претензии к Илье. Ковальчук везде старался подавать пример. Такие игроки, как он, всегда настраивают на рабочий лад других и подсказывают, как и что нужно делать. Безусловно, любому тренеру работать с таким нападающим — это большое спортивное счастье».

Бывший партнер нападающего по сборной России Алексей Морозов считает, что в свои 35 лет хоккеист может добиться еще многих побед. «Силы для игры в НХЛ у Ильи есть, — сказал он ТАСС. — Главное, чтобы была хорошая команда, так как один в поле не воин, и в одиночестве Илья не сможет выиграть Кубок Стэнли. Ему нужна хорошая команда, которая решает высокие задачи».

"Илья относится к себе как профессионал — он летом постоянно тренируется. Может, он еще и Ягра (чешский нападающий Яромир Ягр в 46 лет является действующим хоккеистом — прим. ТАСС) переиграет. Пожелаем ему удачи, чтобы он вошел в «Тройной золотой клуб», так как Олимпиаду и чемпионат мира он уже выиграл", — подытожил Морозов.

Евгений Трушин