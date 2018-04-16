Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила подробности о возможном составе национальной сборной на ЧМ-2018.
Нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования. Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании. Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряжённым сезоном в КХЛ и участием в Олимпийских играх.
Нападающие Иван Барбашев и Сергей Плотников не смогут сыграть за сборную из-за травм.
На сбор в Новогорск прибыл защитник «Баффало» Виктор Антипин, получивший в одной из последних игр регулярного чемпионата НХЛ травму (сотрясение мозга). После консультации с врачами команды было принято решение о том, что Виктор пропустит чемпионат мира.