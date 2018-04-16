Ещё
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила подробности о возможном составе национальной сборной на ЧМ-2018.
Нападающие Александр Радулов и Владислав Наместников прибудут в Россию на следующей неделе. Решение об их участии в подготовке к чемпионату мира будет принято после медицинского обследования. Нападающий Илья Ковальчук не сможет принять участие в чемпионате мира в Дании. Это совместное решение хоккеиста и штаба сборной, связанное с напряжённым сезоном в КХЛ и участием в Олимпийских играх.
Нападающие Иван Барбашев и Сергей Плотников не смогут сыграть за сборную из-за травм.
На сбор в Новогорск прибыл защитник «Баффало» Виктор Антипин, получивший в одной из последних игр регулярного чемпионата НХЛ травму (сотрясение мозга). После консультации с врачами команды было принято решение о том, что Виктор пропустит чемпионат мира.
Чемпионат.com: последние новости
Кто выиграет второй матч «Ак Барс» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2018? Ивахненко выиграла соревнования ITF в Тунисе Шипулин, Малышко и Бабиков примут участие в Авачинском лыжном марафоне
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Овечкин на грани катастрофы
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Петуха кинули в тренера футбольного клуба4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение