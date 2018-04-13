Таллин, Вена и Цюрих могут принять матчи КХЛ в следующем сезоне 

Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 могут пройти в Таллине, в Вене и в Цюрихе, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, в столице Эстонии запланировано два матча, они пройдут в сентябре.
Игра в Вене состоится в октябре, а в Цюрихе — в ноябре.
Отмечается, что во всех городах будет выступать финский «Йокерит», а его соперники будут меняться. В частности, против «шутов» могут сыграть московский ЦСКА, рижское «Динамо», братиславский "Слован" и магнитогорский «Металлург».
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко выразил обеспокоенность сменой главного тренера сборной России по хоккею.