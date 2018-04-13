Клиффорд уволен с поста главного тренера «Шарлотт Хорнетс»

Руководство «Шарлотт Хорнетс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Стива Клиффорда, сообщает официальная страница пресс-службы клуба в «Твиттере». Нынешний чемпионат команда из Северной Каролины завершила на десятом месте в Восточной конференции и не попала в плей-офф. В ходе сезона Клиффорд вынужден был оставлять работу, в связи с проблемами со здоровьем, однако позже вновь возвращался к своим обязанностям.

Всего же в роли главного тренера он проработал с «Шарлотт» на протяжении 5 сезонов. В 410 матчах регулярного чемпионата он 196 раз приводил команду к победе (47,8%). За пять лет работы «Хорнетс» всего дважды удавалось пробиться в плей-офф, при этом об раза они завершали выступления уже после первого раунда.