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Клуб КХЛ «Витязь» уволил тренеров Якубова и Шталенкова
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Клуб КХЛ «Витязь» уволил тренеров Якубова и Шталенкова 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» из Подольска уволил из тренерского штаба Равиля Якубова и Михаила Шталенкова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Витязь" благодарит тренера Равиля Якубова и тренера по работе с вратарями Михаила Шталенкова за совместную работу и желает успеха", — говорится в заявлении команды.
Якубов работал в «Витязе» с 2013 года. За это время он был ассистентом главного тренера команды, а также с 29 ноября 2015 по 23 марта 2016 года исполнял обязанности главного тренера. Шталенков с 2012 года занимал должность тренера вратарей команды.
Главным тренером команды остается Валерий Белов, подписавший двухлетний контракт с подмосковным клубом в марте прошлого года.
В текущем сезоне «Витязь» занял 11-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф турнира.
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