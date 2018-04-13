Клуб КХЛ «Витязь» уволил тренеров Якубова и Шталенкова

ТАСС , 13 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» из Подольска уволил из тренерского штаба Равиля Якубова и Михаила Шталенкова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Витязь" благодарит тренера Равиля Якубова и тренера по работе с вратарями Михаила Шталенкова за совместную работу и желает успеха", — говорится в заявлении команды.

Якубов работал в «Витязе» с 2013 года. За это время он был ассистентом главного тренера команды, а также с 29 ноября 2015 по 23 марта 2016 года исполнял обязанности главного тренера. Шталенков с 2012 года занимал должность тренера вратарей команды.

Главным тренером команды остается Валерий Белов , подписавший двухлетний контракт с подмосковным клубом в марте прошлого года.

В текущем сезоне «Витязь» занял 11-е место в Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф турнира.