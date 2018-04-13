Тренер «Далласа» Хичкок завершил карьеру после 22 сезонов в НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Кен Хичкок завершил карьеру, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что 66-летний специалист продолжит свою работу в структуре «Далласа» в качестве консультанта. По итогам текущего сезона регулярного чемпионата «Старз» не смогли выйти в плей-офф лиги.

Хичкок провел в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас Старз», который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию Флайерз», "Коламбус Блю Джекетс" и «Сент-Луис Блюз».

Кроме того, Хичкок возглавлял сборную Канады по хоккею. На чемпионате мира 2008 года канадцы стали серебряными призерами, а 2011 году выбыли на стадии 1/4 финала турнира.