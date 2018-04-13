Хоккеист защитил ворота собственным лицом

Во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги капитан «Коламбус Блю Джэкетс» Ник Фолиньо неудачно заблокировал бросок защитника «Вашингтон Кэпиталс» Якуба Ержабека — шайба попала хоккеисту в лицо. Видео эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Eurosport Руслан Хрипун.

На первых минутах третьего периода, при счете 2:2 Фолиньо остановил шайбу после броска защитника «Кэпиталс». После удара в лицо спортсмен некоторое время пролежал на льду, и арбитр был вынужден остановить встречу. Капитан «Коламбус Блю Джэкетс» сумел самостоятельно покинуть площадку.