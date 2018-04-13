Статую Свободы в Лас-Вегасе облачили в форму ХК «Вегас»

Cтатую Свободы в Лас-Вегасе одели в форму хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Преображение статуи было запланировано к первому матчу «Вегаса» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз», однако из-за неблагоприятных погодных условий это произошло ко второй встрече между командами.

Her new sweater took 4 straight days to make



weighs 600 pounds



and is 28 feet tall. 😳



That’s some shopping trip pic.twitter.com/YY1nuqXksy— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 13 апреля 2018 г. Огромную майку «Вегаса», на пошив которой ушло четыре дня, можно растянуть на 8,5 метра.

В первом матче между командами «Вегас» одержал свою первую победу в плей-офф НХЛ со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.