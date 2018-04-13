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Статую Свободы в Лас-Вегасе облачили в форму ХК «Вегас»
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Статую Свободы в Лас-Вегасе облачили в форму ХК «Вегас» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Cтатую Свободы в Лас-Вегасе одели в форму хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Преображение статуи было запланировано к первому матчу «Вегаса» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз», однако из-за неблагоприятных погодных условий это произошло ко второй встрече между командами.
Огромную майку «Вегаса», на пошив которой ушло четыре дня, можно растянуть на 8,5 метра.
В первом матче между командами «Вегас» одержал свою первую победу в плей-офф НХЛ со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
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