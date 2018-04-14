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Защитник «Филадельфии» Проворов набрал дебютное очко в плей-офф НХЛ
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Защитник «Филадельфии» Проворов набрал дебютное очко в плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов набрал первое очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги в карьере, сообщает "Советский спорт".
Во второй встрече 1/4 финала Восточной конференции против «Питтсбург Пингвинз» россиянин отдал голевой пас на Шона Кутюрье, забросившего вторую шайбу в ворота соперника.
Первая встреча между «пингвинами» и «летчиками», прошедшая в Питтсбурге, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Проворов набрал 41 (17+24) очко в 82 встречах. Он стал лучшим по этому показателю среди защитников.
"Филадельфия" заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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