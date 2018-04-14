Защитник «Филадельфии» Проворов набрал дебютное очко в плей-офф НХЛ

Во второй встрече 1/4 финала Восточной конференции против «Питтсбург Пингвинз» россиянин отдал голевой пас на Шона Кутюрье , забросившего вторую шайбу в ворота соперника.

Первая встреча между «пингвинами» и «летчиками», прошедшая в Питтсбурге, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Проворов набрал 41 (17+24) очко в 82 встречах. Он стал лучшим по этому показателю среди защитников.

"Филадельфия" заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.