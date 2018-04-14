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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и удвоил преимущество в серии
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«Виннипег» обыграл «Миннесоту» и удвоил преимущество в серии 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи голами отметились Тайлер Майерс, Пол Штястны, Эндрю Копп и Патрик Лайне, а у гостей шайбу забросил Зак Паризе.
Первый матч серии завершился победой «Джетс» со счетом 3:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Виннипега».
Третья игра противостояния состоится 16 апреля и пройдет на льду арены «Эксел Энерджи Центр» в Сент-Поле.
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Второй матч
«Виннипег» — «Миннесота» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: 1:0 — 28’ Майерс (Чьяро, Рословик) 2:0 — 47’ Штястны (Лайне, Бафлин) 3:0 — 49’ Копп (Рословик, Литтл) 4:0 — 57’ Лайне (Майерс, Элерс) 4:1 — 59’ Паризе (Брудин, Койву)
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