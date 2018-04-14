«Металлург» подписал новое соглашение с форвардом Тимкиным 

Магнитогорский «Металлург» подписал новое соглашение с форвардом Евгением Тимкиным, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что 27-летний хоккеист заключил контракт на два сезона.
В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 Тимкин записал на свой счет 22 (12+10) баллов при показателе полезности "-4" и 54 минутах штрафного времени.
Ранее сообщалось, что Таллин, Вена и Цюрих могут принять матчи КХЛ в следующем сезоне.
В столице Эстонии запланировано два матча, они пройдут в сентябре.
Игра в Вене состоится в октябре, а в Цюрихе — в ноябре.
Отмечается, что во всех городах будет выступать финский «Йокерит», а его соперники будут меняться. В частности, против «шутов» могут сыграть московский ЦСКА, рижское «Динамо», братиславский "Слован" и магнитогорский «Металлург».