«Металлург» подписал новое соглашение с форвардом Тимкиным

Отмечается, что 27-летний хоккеист заключил контракт на два сезона.

В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18 Тимкин записал на свой счет 22 (12+10) баллов при показателе полезности "-4" и 54 минутах штрафного времени.

Ранее сообщалось, что Таллин, Вена и Цюрих могут принять матчи КХЛ в следующем сезоне.

В столице Эстонии запланировано два матча, они пройдут в сентябре.

Игра в Вене состоится в октябре, а в Цюрихе — в ноябре.